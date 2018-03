Il Venezia risponde a Serena: "Per noi parlano i fatti e la storia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nei giorni scorsi il presidente del Mestre Stefano Serena aveva punzecchiato il Venezia spiegando che la maglia arancioneroverde vestita dal club di proprietà di Joe Tacopina “non esiste, non può esistere e non potrà mai esistere perché la scelta di mettere assieme l'arancionero del Mestre e il neroverde del Venezia da parte di Zamparini nel 1987 fu una scelta infelice poiché si tratta di due realtà diverse che non possono essere assolutamente mischiate”. Oggi attraverso un post sul proprio profilo Facebook il Venezia ha risposto a questa affermazione scrivendo: “Qualcuno qualche giorno fa ha detto che la maglia arancioneroverde non esiste. Noi preferiamo che a parlare per noi siano i fatti e la storia. Buon campionato a tutti!”