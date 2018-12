© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventuno gol in diciotto mesi, sei in quest'avvio di stagione. Josip Ilicic, in casa Atalanta, è stato un acquisto a dir poco azzeccato. Per capirlo basta vederlo giocare, per esserne certi ci sono i numeri. Come riporta il profilo Twitter Opta Paolo, i tre gol segnati al Sassuolo ieri pomeriggio rendono il fantasista sloveno il giocatore che ha messo a segno più triplette nei top-cinque campionati europei nell'anno solare 2018 (tre triplette). Un record condiviso con due campioni quali Leo Messi del Barcellona e Sergio Aguero del Manchester City.