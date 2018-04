Impresa Crotone nel nome di Simy. E all'aeroporto è "come Ronaldo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non può che esserci il buonumore in casa Crotone, dopo l'impresa odierna dei calabresi, capace di infliggere all'Udinese l'undicesima sconfitta consecutiva in Serie A in un match salvezza determinante per gli uomini di Zenga. Protagonista assoluto della vittoria, che ha permesso momentaneamente ai suoi di agganciare l'ultimo posto buono per mantenere la categoria ai danni della SPAL, l'attaccante Simy, autore anche dell'ormai iconica rovesciata che ha fermato la Juventus. Per lui, come testimoniato dai video pubblicati sui canali social del Crotone, i cori principali: "Come Ronaldo, Simy è come Ronaldo", si sente. Ecco il video: