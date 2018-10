Inchiesta CR7, ingaggiato l'avvocato dei vip: "Respinge ogni accusa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è riaperta l'inchiesta che vede protagonista Cristiano Ronaldo, accusato di stupro ai danni di una modella a Las Vegas nel 2009. Per difendersi l'attaccante della Juventus ha ingaggiato David Chesnoff, il cosiddetto avvocato dei vip, che in passato ha difeso Tyson e Agassi tra gli altri e che per su questa vicenda s'è espresso con un comunicato: "Ronaldo respinge categoricamente ogni accusa. La Polizia indaga dal 2009 e non ha formulato accuse, abbiamo la fede più completa nel sistema giudiziario".