Incubo Milan, la serata più amara dell'anno

Il Milan si sgretola sotto i colpi della Juve. La finale di Coppa Italia che doveva rilanciare la squadra rossonera dopo un anno difficile, ha portato invece il club ad un passo dal baratro. In un colpo solo i ragazzi di Gattuso hanno perso un trofeo, hanno subito una pesante umiliazione e stanno mettendo in bilico l'accesso diretto alla prossima Europa League. E' stata una serata amarissima per i rossoneri, anche se per sessanta minuti il Milan ha provato a giocarsela alla pari con i ragazzi di Allegri. Poi un errore di marcatura di Romagnoli su Benatia ha spianato la strada alla goleada bianconera, ma poi sono arrivati gli errori pesantissimi di Donnarumma. Due papere che hanno condizionato la partita, orientandola nettamente a favore della Juve, poi la ciliegina sulla torta: l'autorete di Kalinic.

Un 4-0 netto che porta Gattuso al termine della sfida a chiedere scusa ai tifosi per l'umiliazione, che rimanda il Milan ad agosto quando giocherà la SuperCoppa sempre con la Juve e soprattutto apre una serie di interrogativi sulla rosa milanista, arrivata a questo appuntamento con un netto divario mentale più che fisico. La Juve è una squadra esperta e abituata a giocare gare decisive, il Milan alla prima difficoltà si scioglie. Con questa sconfitta la stagione è nettamente negativa, per salvare il salvabile i ragazzi di Gattuso dovranno quantomeno raggiungere il sesto posto e salvare l'Europa, ma domenica sera ci sarà proprio lo scontro diretto con l'Atalanta. Il Milan sarà in grado di reagire mentalmente?