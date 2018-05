Infantino: "Mancini può dare giusti input. Ma i giocatori devono segnare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato a Sky Sport dallo stadio di San Gallo per l'amichevole dell'Italia contro l'Arabia Saudita: "Balotelli? E' un grande giocatore, sono contento che sia tornato. Ha tutte le carte in regola per dimostrare che l'Italia è ancora al top. Un Mondiale senza Italia? Ci viene da piangere... Un Mondiale senza maglie azzurre è difficile da immaginare, ma è così. Le 32 che ci saranno se lo sono meritato sul campo. Ora l'Italia dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare. Mancini? E' stato un grande giocatore ed è un grande allenatore, può dare gli impulsi giusti anche se serve che quelli che vanno in campo la buttino dentro".