Inghilterra-Nigeria, le formazioni ufficiali: Sterling dal 1' dopo lo scandalo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Austria-Germania, anche Inghilterra e Nigeria sono pronte ad affrontarsi in amichevole. Queste le formazioni ufficiali del match in programma alle 18:15 (ora italiana):

Inghilterra (3-1-4-2): Pickford; Walker, Stones, Cahill; Dier; Trippier, Lingard, Alli, Young; Kane, Sterling. Ct: Southgate.

Nigeria (4-3-3): Uzoho; Idowu, Ekong, Balogun, Onazi; Obi Mikel, Obi, Shehu; Moses, Iwobi, Ighalo. Ct: Rohr.