Inghilterra, rientra il caso Sterling. Southgate: "Si è scusato, tutto ok"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore in Inghilterra, si è parlato molto di Raheem Sterling che dopo ha raggiunto il gruppo della nazionale in evidente ritardo rispetto a tutti gli altri. Tuttavia il ct inglese, Southgate ha spiegato che il giocatore del Manchester City si è scusato e il caso è rientrato: "Doveva rientrare martedì sera e invece è arrivato il mercoledì mattina, quindi era in ritardo. C'è stata una confusione sui voli: in tutta onestà, voleva scusarsi con il gruppo, spiegare il suo impegno nei confronti della squadra, e lo ha fatto. Le scuse sono state accettate e tutti sono andati avanti", ha spiegato il tecnico. La conferma del problema ormai risolto è stata data dalla presenza in campo dal primo minuto di Sterling nell'amichevole contro la Nigeria.