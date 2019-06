Inghilterra U21, Boothroyd: "Abbiamo ancora molto da imparare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il pareggio per 3-3 contro la Croazia non serva a nulla, ma almeno permette all'Inghilterra di non chiudere il girone del campionato europeo Under 21 a zero punti: i ragazzi di Aidy Boothroyd, infatti, dopo aver perso le prime due sfide contro Francia e Romania, sono riusciti almeno a conquistare un punto contro i pari età croati. Un risultato che non cancella l'amarezza per un risultato non all'altezza delle aspettative e che il tecnico inglese giustifica così: "Quando si commettono errori gravi come quelli che abbiamo commesso noi, regalando gol agli avversari, è sciocco pensare che possa arrivare un risultato positivo. Nelle qualificazioni siamo stati solidi, ma abbiamo mostrato limiti evidenti di concentrazione in questo Europeo che non ci hanno consentito di vincere; abbiamo molto da imparare da questo torneo. Adesso faremo una riunione e avremo molto di cui parlare" ha chiarito in conferenza stampa.