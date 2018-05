Insigne e il nuovo Napoli: l'attaccante rebus tattico per Ancelotti

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Insigne un piccolo rebus tattico per Carlo Ancelotti. Il Mattino approfondisce il ruolo dell'attaccante napoletano, e il suo possibile adattamento col nuovo allenatore. Nell'Era Sarri, dopo qualche tentativo col 4-3-1-2, Insigne ha sempre giocato da esterno d'attacco nel 4-3-3. Un modulo che Ancelotti ha impiegato nel corso della sua carriera, ma non è un mistero che il tecnico emiliano preferisca il 4-3-2-1, il famoso albero di Natale. In cui, spiega il quotidiano, Insigne potrebbe agire come uno dei due giocatori a supporto della prima punta, un ruolo già ricoperto all'epoca di Benitez, ma ovviamente diverso da quello in cui così bene ha reso nelle ultime stagioni.