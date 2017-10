Inter, allenamento con partitella finale a campo ridotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina al Centro Sportivo Suning per i ragazzi di Luciano Spalletti: riscaldamento in palestra in apertura, poi lavoro sul campo con alcuni ragazzi della Primavera di Stefano Vecchi aggregati al gruppo. Esercitazioni tecnico-tattiche e a chiudere una partitella finale a campo ridotto.