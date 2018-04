Inter, altri 90' per rivedere la gara con la Juve: la reazione nerazzurra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri 90 minuti per rivedere la partita con la Juventus. È quello che hanno fatto i dirigenti dell'Inter, secondo quanto riferito da La Stampa: i vertici nerazzurri, in particolare Ausilio e Gardini, hanno preferito non commentare per ora la partita e l'arbitraggio, decidendo di rivedere gli episodi decisivi una seconda volta. Possibile che l'Inter si esponga invece nella giornata di oggi.