Inter, ancora dubbi sulle condizioni di Asamoah. Dalbert l'alternativa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ad Appiano, quartier generale dell'Inter, si continua a preparare l’importantissimo anticipo di domani (alle 18) al Dall’Ara di Bologna. Ieri Spalletti ha lavorato tanto sul piano tattico con i suoi, «spingendo» meno sul campo dopo alcuni giorni a ritmo altissimo. In dubbio c’è sempre Kwadwo Asamoah, uscito nel match contro il Torino per una botta alla caviglia destra. Il 29enne ghanese ex Juventus, uno dei leader silenziosi di questo gruppo, non si è ancora allenato con i compagni dopo la partita di domenica, ma dovrebbe esserci, almeno nella lista dei convocati: la giornata di oggi sarà importante per capire se potrà partire titolare contro la squadra di Pippo Inzaghi oppure se andrà in panchina e ci sarà una nuova chance per Dalbert: il brasiliano ha la piena fiducia di Spalletti ma contro il Sassuolo e il Torino ha giocato sotto la sufficienza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.