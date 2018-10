Inter, ansia Nainggolan. Verso il forfait col Barça anche Perisic-Brozovic

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle condizioni fisiche di Radja Nainggolan. L'Inter teme un lungo stop per il belga, certamente fuori contro il Barcellona. Inoltre le condizioni di Ivan Perisic e di Marcelo Brozovic dovrebbero tenerli fuori per la sfida del Camp Nou. In casa blaugrana, invece, il grande assente sarà Lionel Messi, costretto a saltare anche il Clasico contro il Real Madrid per infortunio.