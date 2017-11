Inter, Antonello: "Che le gesta di Herrera continuino anche in futuro"

Fonte: Dall'inviato a Milano

Nel giorno che ha visto i giardini di Piazza Axum intitolati a Helenio Herrera, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato così in presenza della moglie del Mago, Fiora Gandolfi, e del figlio Helios: "Da tifoso interista sono felice di essere qui oggi a festeggiare questo momento, in un luogo importantissimo e iconico. Siamo vicini a San Siro, teatro delle gesta di Herrera. Ringrazio l'amministrazione pubblica perché nominare un luogo così simbolico, tanto per la città di Milano quanto per la società che rappresento, ci riempie di orgoglio. Vogliamo che la storia continui anche in futuro".