Inter, Antonello: "Dobbiamo recuperare il terreno perso in questi anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello, a margine dell'evento di presentazione della partnership tra Inter, Milan e Beretta, ha commentato la nuova sinergia ai microfoni di InterTV: "Il brand Beretta rappresenta l'eccellenza del Made in Italy, la storia, la tradizione ma anche l'innovazione: il loro marchio rappresenta in tutto il mondo l'eccellenza italiana. Partnership di questo tipo sono fondamentali per la nostra crescita e per la crescita del nome Inter nel mondo".

Com'è nata la possibilità di iniziare questo nuovo percorso insieme?

"Sono bastati pochi incontri, nei quali vi è stato uno scambio di idee. C'è stata immediatamente un'identificazione dei valori. Ci auguriamo che questa partnership, nel corso del triennio, possa giovare ad entrambe le parti".

A questa sinergia ha preso parte anche il Milan.

"Sì, è una partnership a tre ed è legata ai servizi che vogliamo dare allo stadio, anche durante le partite del Milan: servizi di eccellenza con prodotti di eccellenza. In questo senso, nei nuovi mesi lavoreremo per nuove partnership. Trovare aziende e marchi che rappresentano l'italianità e l'eccellenza può aiutare i tifosi a venire allo stadio. Offrire questi servizi nel resto d'Europa è già dato per scontato, invece noi dobbiamo recuperare il terreno perso in questi ultimi anni".