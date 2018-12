© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato Corporate dell'Inter Alessandro Antonello, ha parlato a margine della festa di Natale del Settore Giovanile interista. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Essere qui stasera, in tantissimi, in questa location speciale, è un altro sintomo della crescita della nostra Società. Era giusto festeggiare in questo modo il nostro Settore Giovanile. Ogni anno raggiungiamo risultati incredibili, ma il messaggio importante è un altro. Non conta solo vincere, ma anche come si vince. Ci teniamo quindi a trasmettere i nostri valori e a far crescere i nostri ragazzi, non solo come calciatori ma anche come uomini. Ringrazio per questo tutte le persone che ogni giorno lavorano con i nostri ragazzi. Vi auguro di passare delle feste magnifiche e di ritrovarci qua l'anno prossimo per festeggiare altri successi".