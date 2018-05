Inter, Ausilio: "de Vrij professionista. Sufficienza piena all'annata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Premium Sport, prima della gara contro il Sassuolo, parla il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio: "Voto alla stagione? Confermo l'opinione del mister. Ci sono stati miglioramenti dei singoli, del gruppo. Una sufficienza piena. de Vrij? Dov'è sta la notizia. Anche i muri sanno dove giocherà la prossima stagione. Noi non abbiamo mai parlato di questo. Uscire queste voci in questa settimana è molto strano. Il ragazzo è un professionista serio e nell'ultimo mese ha giocato bene dando un grande contributo alla Lazio".

Cancelo e Rafinha - "Il loro futuro dipende delle questioni economiche. E' chiaro. Speriamo di fare una squadra forte con Cancelo e Rafinha. Siamo soddisfatti delle loro prestazioni e ricordo bene le critiche al loro arrivo".

Icardi - "A me interessa l'Icardi dell'Inter, il capitano, il centravanti, poi ci sono delle cose in Nazionale che non conosco. Se andasse al Mondiale sarei contento per lui e per noi".