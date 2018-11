Inter-Barcellona, record di incassi per un'italiana: 5,8 milioni di euro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Barcellona fa il pieno di pubblico e di incassi. La partita di stasera, valida per il quarto turno dei gironi di Champions League, porterà allo stadio San Siro circa 73.500 tifosi da tutto il mondo, con un incasso record per quanto riguarda la squadre italiane che sfiorerà i 6 milioni di euro. Per la precisione sono 5,8 i milioni che i nerazzurri incasseranno per il big match di oggi, che supereranno dunque gli incassi di Roma-Liverpool, semifinale di Champions dell'anno scorso, fermi a 5,5 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.