© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Biraghi c'è. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il laterale ex Fiorentina sarebbe pronto per l'esordio con la maglia dell'Inter. Asamoah resta il titolare del ruolo, ma tra la gara con la Lazio di domani e quella contro la Sampdoria nel weekend dovrebbe partire dal 1'. Minutaggio in aumento anche per Alexis Sanchez.