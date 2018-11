Inter, Brozovic compie 26 anni. Il club su Twitter: "Un compleanno epico"

Cinque squadre rappresentano la regione Marche fra i professionisti, con l'Ascoli a fare da capofila come quasi sempre è accaduto. I bianconeri sono la prima squadra della regione ad aver conquistato la Serie A (1974) grazie al grande Costantino Rozzi, presidente pittoresco e lungimirante,...

Il Mattino: "Inzaghi, Gattuso e C. la nidiata Ancelotti finita in panchina"

Il QS e la nuova missione di Marotta: "L'Inter in testa"

Repubblica: "Pallotta sul nuovo stadio. 120 mln per terreni e progetto"

La Nuova Ferrara e la sconfitta dell'U21: "Un'ovazione per Bonifazi"

Tuttosport in prima pagina: "Ecco l'Inter di Marotta"

Tuttosport in prima pagina: "CR7 e Georgina: sì a Torino"

Metro sull'Italia: "Il dubbio è in attacco, tra bomber e falso nueve"

Marcelo Brozovic compie 26 anni e l'Inter ha deciso di celebrare il compleanno del centrocampista croato, in campo ieri sera con la sua nazionale nella vittoriosa partita di Nations League contro l'Inghilterra a Zagabria, attraverso il profilo Twitter . "Un compleanno epico... Tanti auguri Brozo!" , ha scritto il club nerazzurro attraverso il social network .

