Marcelo Brozovic la vera arma dell'Inter. Secondo Tuttosport, nonostante i gol di Icardi, le parate di Handanovic e il muro eretto in difesa da Skriniar e De Vrij, se i nerazzurri sono diventati una squadra davvero quadrata il merito è del croato in cabina di regia e dell'intuizione di Spalletti di metterlo in quel ruolo. Pedina fondamentale a centrocampo, Brozovic è l'uomo indispensabile per il tecnico di Certaldo.