© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico Rolando Maran per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter in programma domani. Rispetto alla sfida contro il Milan in campionato l’unico cambio è l’essenza di Ladinetti a centrocampo. Questa la lista completa:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen

Difensori: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro,

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone