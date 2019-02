© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di conoscere il programma che stilerà il dottor Volpi, Mauro Icardi certamente non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di domani contro il Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L'attaccante dell'Inter, riporta 'Sky', sicuramente non sarà a disposizione anche per la sfida di domenica contro la Fiorentina.