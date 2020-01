Inter, col Cagliari possibile esordio da titolare per Ashley Young

Si profila un esordio da titolare per Ashley Young con la maglia dell'Inter. Il laterale inglese, a lavoro ieri da solo alla Pinetina mentre i compagni impiegati a Lecce hanno usufruito del giorno di riposo, stando a quanto riportato da SkySport sarebbe ad un passo dall'esordio dal primo minuto contro il Cagliari. Ad agevolare l'inglese ci sono sia la squalifica per somma di ammonizioni di Antonio Candreva, le contemporanee non perfette condizioni di salute di Danilo D'Ambrosio e un Valentino Lazaro ad un passo dalla cessione.