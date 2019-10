© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Resta un grande dubbio nell'Inter che affronterà domani sera il Borussia Dortmund nella terza gara del girone di Champions League. Come riportato da Sky Sport 24, per Matias Vecino ogni decisione è rimandata a domani, con Conte che deciderà se portare o meno l'uruguaiano in panchina. Stando così le cose, però, è quasi scontata la presenza dal primo minuto di Roberto Gagliardini, che sarebbe titolare per la seconda volta consecutiva dopo il match dei nerazzurri contro il Sassuolo.