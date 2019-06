© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani, lunedì 17 giugno, il presidente di FC Internazionale Steven Zhang parteciperà con un brindisi all'inaugurazione della nuova sede della società nerazzurra. The Corner, palazzo in vetro e acciaio costruito in zona Porta Nuova (quartier generale all'avanguardia, nel cuore del nuovo distretto degli affari di Milano), ospita già la griffe di moda Versace: gli ultimi cinque piani della moderna costruzione saranno riservati agli uffici del club meneghino.

Il terrazzo, di 1.400 metri quadrati, ospiterà eventi ufficiali e presentazioni. "Le sale interne, decorate con gigantografie dei campioni dell’Inter di ogni tempo, avranno i nomi di Stati esteri, in linea con il giuramento dei primi soci, che il 9 marzo 1908 diedero vita alla società", si legge su Repubblica.it.