Niente da fare per Inter e Napoli, eliminate ieri sera dalla Champions League. "La notte più buia delle italiane", è il titolo de La Repubblica nel taglio alto della prima pagina. La formazione di Spalletti non è andata oltre il pari per 1-1 contro il PSV, i partenopei di Ancelotti salutano la competizione con la sconfitta per 1-0 ad Anfield contro il Liverpool.