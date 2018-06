Inter, effetto Champions: abbonamenti già in crescita del 30%

L’effetto Champions League si fa sentire immediatamente in casa Inter. Questo infatti il dato riportato da La Gazzetta dello Sport: rispetto a questo periodo del 2017, gli abbonamenti già staccati per la stagione 2018-19 sono in crescita del 30% e si è superata la quota della doppia cifra - svela la rosea -. Si tratta di un dato parziale carico però di un significato decisamente profondo. Il mercato dell’Inter è iniziato regalando a Luciano Spalletti tre colpi: Stefan de Vrij, Lautaro Martinez e Kwadwo Asamoah. Il momento delle trattative vere però non si è ancora aperto. Nonostante tutto la risposta del pubblico è stata entusiasmante. Siamo nel corso della fase 1 della campagna abbonamenti. Una fase che terminerà martedì 12 giugno e che consente di abbonarsi usufruendo di uno sconto fino al 70%.