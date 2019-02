Inter, fiducia per Keita: l'esterno dovrebbe recuperare per il Parma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sky Sport 24 fa il punto sulle condizioni di Keita Balde Diao: l'esterno di proprietà del Monaco oggi era in gruppo e dovrebbe recuperare per la sfida contro il Parma. Da valutare Borja Valero: la sensazione è che Luciano Spalletti voglia preservarlo giovedì in occasione del match di Europa League contro il Rapid Vienna.