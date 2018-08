Inter, giovedì la presentazione di Vrsaljko

“La chiusura anticipata del mercato? Prima di prendere una decisione avrei cercato di trovare una linea comune con le altre Federazioni. Far finire il mercato il 17 è follia, perché obblighi la gente a lavorare a Ferragosto. Condivido però che il mercato finisca prima dell’inizio...

Ceccarini: "Inter, niente acquisti se non parte Joao Mario"

Juve, Sturaro piace al Valencia, ma per ora nessuna offerta

Napoli, ad un passo da Younes: operazione per giugno

Ceccarini: "Napoli, via Giaccherini solo con un sostituto"

Napoli, per l'esterno offensivo è corsa tra Verdi e Deulofeu

Ceccarini: "Napoli, Verdi in pole. Lazio, rebus De Vrij"

Aubameyang al Guangzhou, affare in dirittura d'arrivo

Roma, per Strootman si muove anche il Marsiglia

Ceccarini: "Tris di colpi per l'Inter. Verdi-Napoli, ci siamo"

Napoli, domani il giorno decisivo per Verdi

Ceccarini: "Inter, alle 17 l'incontro per Rafinha"

Inter, il Barcellona vuole 35 milioni per il riscatto di Rafinha

Napoli, si lavora per anticipare l'arrivo di Younes

Ceccarini: "Emre Can, Juve avanti. Due in uscita a giugno"

Ceccarini: "Dzeko, domani si chiude. Inter lavora per J.Mario"

Ceccarini: "Napoli, Younes non esclude Politano"

Napoli, per Giaccherini è corsa a tre: c'è anche il Genoa

Sampdoria, sorpasso sul Chievo per Giaccherini

Ceccarini: "Politano-Sassuolo, non c'erano i tempi tecnici"

Il Messaggero: "Lazio, la Champions non può attendere"

Real Madrid, AS: "Contro il Bayern con Ramos"

Campionati in Europa: Bulgaria, si gioca per l'Europa League

Milan, fischi per Donnarumma da parte dei tifosi rossoneri

È stata fissata per le 13:30 di giovedì 16 agosto la presentazione alla stampa del neo acquisto nerazzurro Sime Vrsaljko. Il terzino destro, vice-campione del mondo con la Nazionale croata, risponderà alle domande dei cronisti presenti rilasciando le sue prime dichiarazioni da tesserato della società meneghina.

