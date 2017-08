Inter, Handanovic: "Mi aspetto una stagione positiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato a Inter Channel: "Abbiamo concluso la tournée e adesso proseguiremo il lavoro ad Appiano per preparare le ultime due amichevoli del precampionato. Mi aspetto una stagione positiva ma non mi piace fare proclami quindi dovremo far parlare il campo. I risultati sono frutto del lavoro quotidiano. Sarà un campionato equilibrato e altamente competitivo, ci sono tantissime squadre che possono ambire alle posizioni di alta classifica".