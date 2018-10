Inter, i convocati per il Barça: out Nainggolan. Ok Brozovic-Perisic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 19 i convocati di Luciano Spalletti per la sfida della sua Inter col Barcellona. Presenti nell'elenco sia Perisic che Brozovic, entrambi alle prese con qualche fastidio fisico. Assente, come ampiamente annuncito, Radja Nainggolan che ne avrà almeno per 3 settimane.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Vecino, Borja Valero, Perisic, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Politano, Candreva