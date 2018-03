Inter, Icardi a un gol dai 100 in A. Sarebbe il sesto più giovane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi a un passo dal diventare il più giovane "centenario" dell'Inter e più in generale del massimo campionato. Il centravanti argentino è infatti a quota 99 gol in Serie A. In caso di rete contro il Napoli, diventerebbe il sesto giocatore più giovane ad andare in tripla cifra nel massimo campionato, coi suoi 25 anni e 18 giorni. Al primo posto di questa particolare graduatoria vi è Giuseppe Meazza, con 23 anni e 38 giorni. Seguono Piola, Boniperti, Borel e Altafini.