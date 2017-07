Inter, Icardi out col Bayern ma il capitano nerazzurro torna in gruppo

Fonte: PremiumSportHd

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se non avesse l'armatura con tutta la dotazione completa del top player non sarebbe Mauro Icardi. Non appena hanno cominciato a fioccare i titoli dei giornali sui suoi muscoli di cristallo, ecco il doppio passo con cui Maurito ha dribblato l'allarmismo che si stava diffondendo a Singapore nel modo migliore tornando insieme ai compagni con il primo allenamento della stagione agli ordini di Spalletti con tanto di partitella a campo ridotto. Di giocare contro il Bayern Monaco non se ne parla, da Singapore però arriva un segnale importante per il tecnico che per riportare in Champions l'Inter non può fare a meno del suo capitano.

Icardi ha saltato le ultime giornate della scorsa stagione per un infortunio muscolare al retto femorale della coscia sinistra e ha saltato i primi allenamenti in gruppo, facendo preparazione personalizzata nella parte iniziale del ritiro. Ora, però, è pronto a riprendersi l'Inter e verosimilmente al rientro in Italia lo vedremo già in campo.