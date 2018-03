Inter, Icardi: "Spalletti ci ha provocato e abbiamo reagito alla grande"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Premium Sport: “Contro il Napoli abbiamo fatto una partita di sacrificio, oggi dovevamo essere noi il Napoli della situazione e lo abbiamo fatto molto bene, partendo dall’approccio del primo minuto. Si è visto il risultato. Si è vista la qualità, il mister ci ha provocato e abbiamo reagito. Cento gol? Bel traguardo quello dei 100 gol con l’Inter, non mi aspettavo di fare quattro gol, è stata una bella partita. Qua ho fatto il primo gol in Serie A, avevo già fatto un poker, sarà il destino, ma al di là dei miei gol è importante che la squadra abbia vinto. E’ stato un periodo brutto perché ho saltato alcune partite e non ho potuto aiutare i miei compagni per questo piccolo fastidio, ma ormai è passato e sono a disposizione della squadra. Devo continuare così”.