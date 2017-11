Inter, il ct del Belgio U19 esalta Vanheusden: "Il migliore che ho allenato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gert Verheyen, ct della Nazionale Under 19 belga, ha esaltato in un'intervista a Het Nieuwsblad le qualità del giovane difensore dell'Inter Zinho Vanheusden: "E' il migliore difensore che ho visto nei cinque anni di allenamento della selezione giovanile. Ha una grande mentalità. Peccato per il grave infortunio che ha subito, questo doveva essere il suo anno di svolta all'Inter. Qui in Belgio sarebbe stato sicuramente un giocatore da prima squadra".