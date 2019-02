Inter, il ct della Croazia Dalic: "Do tutto il sostegno possibile a Perisic"

© foto di Imago/Image Sport

Premiato nella serata di ieri a Milano, il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic è stato intervistato da 'Sky' e ha parlato del momento difficile di Ivan Perisic: "A volte puoi giocare un calcio meraviglioso e sei al massimo della forma, ma non sempre è facile recuperarle la forma dopo una Coppa del Mondo. Non posso commentare il mercato, ma do tutto il sostegno possibile a Ivan, ha detto Dalic che prosegue sul momento di Marcelo Brozovic. "Ha giocato al centro della mediana anche al Mondiale, ha fatto sette partite fantastiche. Penso che per lui sia la posizione migliore, lì può dare ordine e far girare la palla".