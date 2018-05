Inter, il tweet per Karius: "Una brutta serata può capitare a chiunque"

Anche l'Inter mostra tutto il suo sostegno su Twitter a Loris Karius, autore di due papere clamorose nella finale di Champions col Real Madrid. "Una brutta serata può capitare a tutti, nella tua vita ti aspettano altri successi! Un grande abbraccio da tutti noi dell'Inter", il messaggio del club nerazzurro al portiere del Liverpool.

💪 | @LorisKarius a bad night can happen to anyone, other successes are waiting for you in life! A hug from all of us at #FCIM

— Inter (@Inter_en) 26 maggio 2018