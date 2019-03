Inter, Joao Mario in Angola per il funerale del padre. Può saltare il derby

© foto di Valeria Abis/PhotoViews

João Mario potrebbe partire dalla panchina nel derby che andrà in scena domani sera a San Siro valido per la 28esima giornata di Serie A. Il centrocampista dell'Inter, scrive il 'Corriere dello Sport', s'è recato in Angola per il funerale del padre Eduardo e nella migliore delle ipotesi avrà un solo vero allenamento sulle gambe prima della sfida al Milan di domani sera. Allertato Borja Valero, già titolare nell'ultimo match di Europa League e sostituito al 73esimo.