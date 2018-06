Inter, Karamoh si scusa con la Juve: "Ho ripetuto una frase per errore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Yann Karamoh chiede scusa alla Juventus. In una sua diretta su Instagram, l'attaccante dell'Inter aveva insultato il club bianconero (Clicca qui per leggere) . E sempre tramite lo stesso social ha chiesto scusa: "Chiedo scusa alla Juventus, ho ripetuto una frase per errore. Forza Inter"