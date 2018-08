Inter, Keita saluta il Monaco: "Ho vissuto momenti intensi"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Keita Baldé è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. L'ex Lazio ha voluto ringraziare anche il Monaco, club ancora proprietario del suo cartellino, tramite Instagram: "Ringrazio il Monaco per questa stagione. Un pensiero amichevole per tutti i miei compagni di squadra, i tifosi e tutti quelli del club che mi hanno accolto al meglio e sempre sostenuto. Ho vissuto dei momenti intensi in biancorosso e ora mi aspetta una nuova sfida con l'Inter. Auguro il meglio all'AS Monaco".