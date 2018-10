Inter, l'emozione di Zhang: due indizi social verso carica di presidente

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Inter finisce l’era Thohir e inizia quella di Steven Zhang. Nell’assemblea dei soci in programma oggi, il figlio di Jindong Zhang è pronto a rivestire la carica di presidente e a 26 anni diventerà il più giovane della centenaria storia dell’Inter. Intanto, nelle sue Instagram Stories, Steven lascia alcuni indizi che fanno presagire che oggi per lui sarà una giornata epocale. Gli indizi sono due foto, come riporta Fcinter1908.it: una maglia dell’Inter e il tunnel degli spogliatoi di San Siro, entrambe le foto recano la data di oggi.