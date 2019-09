© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, intervistato dal Il Posticipo ha parlato anche della questione Mauro Icardi: "Icardi è stato un grandissimo giocatore dell’Inter, un campione che ogni anno ha dimostrato le sue qualità e che coi suoi gol ha permesso alla squadra di conquistare una qualificazione in Champions che mancava da tanti anni. Penso che l’Inter abbia avuto la fortuna di averlo. La storia tra Icardi e la società non si è chiusa bene perché ci sono state problematiche che non possiamo veramente valutare: sono situazioni complesse che riguardano anche i procuratori. Peccato perché Icardi era un giocatore che avrebbe potuto dare ancora tanto all’Inter. Al Psg lo vedo benissimo, arriva in una super squadra dove ci sono fior di campioni: Kylian Mbappé sarà uno dei giocatori più forti del mondo in futuro, idem Neymar. Icardi arriva in una società che ha voglia di fare grandi cose in Champions".