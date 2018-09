Inter, Lautaro a rischio anche contro il Tottenham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Umore cattivo per Lautaro Martinez, costretto a saltare anche la partita di oggi dopo quelle con il Bologna e le due con la Seleccion. "L’ematoma al polpaccio sinistro è fastidioso e lo staff interista vuole fare tutti i passi giusti", spiega la Gazzetta dello Sport. E anche con il Tottenham si va verso il forfait, come ha lasciato intendere ieri Spalletti. Una ricaduta sarebbe deleteria, per cui si utilizzerà la massima prudenza.