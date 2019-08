Inter, Lautaro Martinez in palla. Tripletta nell'amichevole alla Pro Sesto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le fatiche di International Champions Cup l'Inter è tornata a giocare in Italia una partita amichevole, sconfiggendo la Pro Sesto per 5-1 grazie all'apporto dei calciatori che hanno collezionato meno minuti nella sfida di Londra, assieme ai non convocati per il match e ad alcuni giocatori della Primavera. Da segnalare la tripletta di Lautaro Martinez, ma anche le reti di Matias Vecino e Matteo Politano. E vista la penuria di attaccanti lamentata da Conte, la buona vena dell'argentino va sicuramente rimarcata.