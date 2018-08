Inter, Lautaro Martinez strega Spalletti: col Sassuolo sarà titolare

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. TMW - Laxalt è arrivato a Milano: "Contento di essere qui" - Leggi la news, CLICCA QUI! Real Madrid-Atlético, formazioni ufficiali: Modric in panchina...

Pisa, tre soluzioni per il futuro di Eusepi

Pisa, spunta anche il Crotone per Ingrosso

Matera, in arrivo Bangu dalla Fiorentina

Juventus U23, per la porta piace il millennial uruguayano Franco Israel

Coppa Italia Serie C, 2^ e 3^ giornata: le designazioni arbitrali

Ternana, Bandecchi e il caso B: "Meglio giocare in Zimbabwe"

Lecce, addio Dumancic in prestito. Va alla Juve Stabia

Ternana, per Gasparetto spunta anche la Casertana

L'editoriale sulla C - La situazione è grave, ma non è seria

Vibonese, vicino Collodel. In attacco si guarda all'estero

Pisa, il potere dei giovani: triplo colpo in uscita. Direzione Sassuolo

Zanetti: "Col Frosinone il mio SudTirol è stato come Rocky Balboa"

Carrarese, Oppicelli: "La Serie C è sempre difficile ed equilibrata"

Pordenone, Lovisa: "La Serie C merita rispetto"

Serie C, ecco la Juventus U23: Brighenti sogno per l'attacco

Juve U23, per la difesa si sogna Del Prete

Pro Piacenza, in arrivo l'attaccante Jovanovic

Dopo il grandissimo precampionato disputato e culminato con il super-gol all'Atletico Madrid, Lautaro Martinez per certi versi si è già preso l'Inter, tanto da convincere Luciano Spalletti a schierarlo già titolare contro il Sassuolo alla prima di campionato. E' quanto scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport , che spiega come probabilmente l'attaccante argentino farà coppia con Mauro Icardi, vista la probabile assenza di Radja Nainggolan. A Reggio Emilia, dunque, l'ex Racing partirà dal primo minuto.

