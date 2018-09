Inter, Lautaro torna tra i convocati ma Spalletti frena per il rientro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lautaro Martinez torna tra i convocati dopo aver saltato il Parma a causa dei problemi al polpaccio sinistro. Il Toro ieri si era caricato con un messaggio su Instagram definendo il match con la Sampdoria: "Molto importante", ma il tecnico Spalletti in conferenza stampa ha dichiarato: "Ha bisogno di un po' di tempo in più per recuperare e dunque difficilmente verrà utilizzato a Marassi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.