Inter, Miranda out col Sassuolo. Contrattura alla coscia per il brasiliano

Come riporta Sky Sport, il difensore brasiliano Miranda non ci sarà per la sfida di sabato tra Inter e Sassuolo. L'ex Atletico Madrid si era fermato nel riscaldamento prima del match di domenica contro l'Udinese a causa di un risentimento all'adduttore destro e gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno dato esito negativo.