© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Radja Nainggolan continua, con le reazioni dei tifosi alle parole attribuite al belga che non si sono fatte attendere. Dopo la sospensione da parte dell'Inter per motivi disciplinari e l'audio circolato in rete, il belga è stato costretto a chiudere il suo profilo Instagram, ma il linciaggio social si è abbattuto sulla moglie e sulla figlia. Immediata la risposta della compagna Claudia: "Permettetemi di dire una cosa, considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale".